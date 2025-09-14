Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание финала ЧЕ по баскетболу 2025 на 14 сентября

Расписание финальных матчей Евробаскета-2025 на 14 сентября
Комментарии

В воскресенье, 14 сентября, на «Арене Рига» в Латвии состоится финальный день чемпионата Европы — 2025, в котором оставшиеся четыре команды разыграют золотые, серебряные и бронзовые медали. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евробаскет-2025. Расписание на 14 сентября

Матч за третье место. 17:00 мск Греция — Финляндия;
Финал. 21:00 мск — Турция — Германия.

ЧЕ-2025 (м) . За 3-е место
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Греция
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турки в своём полуфинальном матче, который состоялся 12 сентября, разгромили национальную команду Греции со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17). Немцы в полуфинале боролись за выход в финал со сборной Финляндии, которую победили со счётом 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13).

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
3 необычных сценария финала Евробаскета-2025. Все — в пользу Турции
3 необычных сценария финала Евробаскета-2025. Все — в пользу Турции
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android