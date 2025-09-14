Расписание финальных матчей Евробаскета-2025 на 14 сентября

В воскресенье, 14 сентября, на «Арене Рига» в Латвии состоится финальный день чемпионата Европы — 2025, в котором оставшиеся четыре команды разыграют золотые, серебряные и бронзовые медали. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евробаскет-2025. Расписание на 14 сентября

Матч за третье место. 17:00 мск — Греция — Финляндия;

Финал. 21:00 мск — Турция — Германия.

Турки в своём полуфинальном матче, который состоялся 12 сентября, разгромили национальную команду Греции со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17). Немцы в полуфинале боролись за выход в финал со сборной Финляндии, которую победили со счётом 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13).