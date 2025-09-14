Греция — Финляндия: во сколько начало матча за 3-е место Евробаскета-2025, где смотреть

Сегодня, 14 сентября, состоится матч за третье место Евробаскета-2025, в котором встретятся сборные Греции и Финляндии. Игра начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» будет подробно освещать ход встречи в лайв-трансляции. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

Греки в полуфинале уступили сборной Турции со счётом 68:94 (16:26, 15:23, 20:23, 17:22). У Греции лучшим в составе стал защитник «Панатинаикоса» Костас Слукас — 15 очков, три подбора, четыре передачи и один перехват при двух потерях.

Финляндия проиграла Германии со счётом 86:98. У финнов лучшим оказался форвард Оливье Нкамхуа — 21 очко, восемь подборов, три передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+29».