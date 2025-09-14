Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Греция— Финляндия: во сколько начало матча за 3-е место Евробаскета-2025, где смотреть

Греция — Финляндия: во сколько начало матча за 3-е место Евробаскета-2025, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, состоится матч за третье место Евробаскета-2025, в котором встретятся сборные Греции и Финляндии. Игра начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» будет подробно освещать ход встречи в лайв-трансляции. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

ЧЕ-2025 (м) . За 3-е место
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Греция
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Греки в полуфинале уступили сборной Турции со счётом 68:94 (16:26, 15:23, 20:23, 17:22). У Греции лучшим в составе стал защитник «Панатинаикоса» Костас Слукас — 15 очков, три подбора, четыре передачи и один перехват при двух потерях.

Финляндия проиграла Германии со счётом 86:98. У финнов лучшим оказался форвард Оливье Нкамхуа — 21 очко, восемь подборов, три передачи и одна потеря при коэффициенте эффективности «+29».

Материалы по теме
3 необычных сценария финала Евробаскета-2025. Все — в пользу Турции
3 необычных сценария финала Евробаскета-2025. Все — в пользу Турции
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android