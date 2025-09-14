Пол Джордж: игра Дончича более зрелая, чем его возраст. Он ребёнок-убийца

Звёздный форвард команды НБА «Филадельфия Сиксерс» Пол Джордж комплиментарно высказался о 26-летнем словенском защитнике «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче.

«Мы говорим о том, как Лука становится крупнейшим международным игроком прямо сейчас. Это значит, что он может превзойти величайших баскетболистов, таких как Дирк [Новицки], Тони Паркер, Хаким [Оладжьювон].

У него есть шанс стать самым большим международным парнем. В каком-то смысле превзойти Янниса [Адетокунбо]. У него есть шанс стать одним из лучших в истории.

Его игра более зрелая, чем его возраст. Он жёсткий, чувак. Он проблема. Я большой фанат Луки. И он тоже умеет в трэш-ток. Он ребёнок-убийца», — сказал Джордж на YouTube-канале Podcast P with Paul George.