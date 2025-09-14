Скидки
Турция — Германия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Шрёдер оценил шансы Германии на победу в финале Евробаскета-2025 с Турцией

Аудио-версия:
Комментарии

31-летний разыгрывающий защитник сборной Германии и «Сакраменто Кингз» Деннис Шрёдер оценил шансы сборной на победу в финале Евробаскета-2025 с Турцией. Встреча начнётся в 21:00 мск.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Не начался
Германия
«Выигрыш титула был бы действительно большим событием. Это точно станет особенным событием для немецкого баскетбола, и мы все готовы к такому вызову. Но да, безусловно, это многое бы значило.

Турки провели отличный турнир. Альперен Шенгюн — это буквально «голова змеи». Не зря он является звездой в НБА. Но сегодня, думаю, у нас очень хорошая возможность вернуть Германию в топ и написать этим летом ещё одну главу в истории нашей федерации. У Турции, вероятно, будет много поддержки, и это будет похоже на выездную игру. Но это нормально. Мы всегда хорошо играем в таких условиях», — приводит слова Шрёдера ФИБА.

Комментарии
