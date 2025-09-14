Скидки
Турция — Германия. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Ховард — об уходе из «Лейкерс»: мне сказали, что меня продлили, а затем расторгли контракт

Восьмикратный участник Матча всех звёзд, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард высказался о своём уходе из стана «озёрников» в 2020-м.

«Мне сказали, что у меня есть контракт, и я был так счастлив, узнав, что я продолжу играть, я написал об этом в «Твиттере», и мой агент перезвонил мне и сказал: «Привет. «Лейкерс» расторгли контракт. Ты должен удалить этот твит». Я подумал: «Чёрт возьми! Зачем они это сделали?», и это действительно сбило меня с толку, потому что я пришёл с правильным настроем на победу, не беспокоясь об очках и подборах… просто был настроен на победу в ещё одном финале… К сожалению, так много людей стали акцентировать своё внимание на том, что я хочу играть более важную роль, набирать очки и всё такое прочее.

Конечно, на мой взгляд, все баскетболисты выходят на паркет, чтобы заносить мяч в корзину и быть более эффективными. Так что я был очень расстроен из-за того, что у меня не было шанса защитить титул в новом сезоне, потому что я верил, что у нас особенная команда, и у нас было окно, которое позволяло нам несколько лет кряду выходить в финал», — сказал Ховард на YouTube-канале Brandon «Scoop B» Robinson.

