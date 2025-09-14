Скидки
Турция — Германия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Эргин Атаман: Турция готова завоевать титул чемпиона Европы

Эргин Атаман: Турция готова завоевать титул чемпиона Европы
Главный тренер сборной Турции и «Панатинаикоса» Эргин Атаман высказался о предстоящем финале Евробаскета-2025 с Германией. Встреча между командами начнётся сегодня, 14 сентября, в 21:00 мск.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Не начался
Германия
«До сих пор мы проводили идеальный турнир. Я считаю, что в каждой игре мы играли с хорошим темпом и агрессивностью. Мы готовы завоевать титул чемпиона Европы. Мы с большим уважением относимся к сборной Германии, которая выиграла последний чемпионат мира. У них очень опытные игроки, которые играли вместе последние четыре или пять лет на очень высоком уровне. Но я верю, что мои подопечные будут готовы на 100%.

Наше самое большое преимущество в том, что весь турнир у нас были матчи с большими командами — Сербией, Латвией и Грецией. И в каждой игре мы придерживались той же стратегии, которую будем использовать и сегодня. Мы не будем делать ничего особенного», — приводит слова Атамана пресс-служба ФИБА.

