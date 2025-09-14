Видео: медиадень МБА-МАИ с медведем, балалайкой и национальными костюмами

Пресс-служба Единой лиги в социальных сетях выложила видеоролик с медиадня команды МБА-МАИ в преддверии старта сезона-2025/2026.

Видео доступно в телеграм-канале Единой лиги.

В минувшем сезоне МБА-МАИ одержала 15 побед в 44 матчах, заняв девятое место в регулярном чемпионате. На стадии плей-ин москвичи уступили «Парме» со счётом 76:93.

Сезон-2025/2026 стартует 28 сентября, а завершится 22 апреля. В матче открытия казанский УНИКС встретится с пермской «Пармой». 11 команд сыграют в регулярке четыре круга каждый с каждым (по два матча на домашней площадке и по две игры на выезде). По итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших клубов, которые выйдут в плей-офф. Стадии плей-ин в предстоящем сезоне не будет из-за плотности календаря.