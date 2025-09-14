Скидки
Баскетбол

Видео: экс-игроки НБА сыграли за «Панатинаикос» на открытом стадионе

Комментарии

В социальных сетях набирает популярность видеоролик с предсезонного матча белградского «Партизана» с греческим ПАОКом, который прошёл 13 сентября в Сербии на открытой площадке, окружённой большим количеством фанатов.

В составе «Партизана» на площадку вышли бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джабари Паркер, Шейк Милтон, Стерлинг Браун и Дуэйн Вашингтон.

Встреча закончилась поражением хозяев со счётом 96:103.

«Партизан» выступает в Евролиге, в которой сезон-2025/2026 стартует 30 сентября и продлится до 17 апреля 2026 года. Чемпионом в 2025 году стал турецкий «Фенербахче», который в «Финале четырёх» обыграл «Монако» со счётом 80:71. Бронзовые медали завоевал греческий «Олимпиакос», обыгравший «Панатинаикос» — 97:93.

