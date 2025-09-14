Тренер Германии назвал сильные качества команды перед финалом Евробаскета-2025 с Турцией

Немецкий тренер Алан Ибрагимагич назвал сильные качества сборной Германии перед финалом Евробаскета-2025 с Турцией, который пройдёт сегодня (21:00 мск).

«Обе команды до сих пор играли на действительно хорошем уровне на различных турнирах и заслужили выход в финал. Я ожидаю, что это будет тяжёлая борьба, но мы уверены в наших навыках, и мы постараемся выйти и исполнить свою игру и победить. Качество команды и глубина состава, безусловно, являются нашими преимуществами, но для меня ещё важнее быть едиными, решительными, уверенными, сосредоточенными — именно сочетание этих факторов и делает нас действительно хорошей командой.

То, чего добилась наша команда с этим поколением игроком за последние три-четыре года, делает их и сборную Германии ещё сильнее. Но в данный момент решимость, энергия и страсть также играют огромную роль», — приводит слова Ибрагимагича FIBA.