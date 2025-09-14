Скидки
Турция — Германия. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Ростовская команда «Барс» победила в первенстве России по баскетболу среди ветеранов

Ростовская команда «Барс» победила в первенстве России по баскетболу среди ветеранов
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани (Республика Татарстан) завершилось первенство среди баскетболистов старше 60 лет «Ставка на серебро», по итогам которого победителем стала команда из Ростова-на-Дону «Барс». В турнире также принимали участие коллективы из Тульской области, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Казани, Севастополя, Ростова-на-Дону, Томской области.

Призовые места первенства России среди баскетболистов старше 60 лет.

1. «Барс» (Ростов-на-Дону).
2. «Муссон» (Севастополь).
3. «Сборная Республики Татарстан» (Казань).

Фото: Пресс-служба «Ставки на серебро»

Отметим также, что самым ценным игроком (MVP) турнира был признан Андрей Кадочников, представляющий ростовский «Барс».

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко также поделился мнением о проведении подобного чемпионата среди ветеранов дисциплины.

«На профессиональном баскетболе жизнь не заканчивается. Наши ветераны – неотъемлемая часть баскетбольной семьи. Мы ценим всех игроков вне зависимости от возраста и стремимся подарить каждому ощущение будущих побед. Проект «Ставка на серебро» — это не просто дань уважения ветеранам баскетбола, но и своего рода призыв не останавливаться в своей любви к игре, а, следовательно, и к жизни», — приводит слова Кириленко пресс-служба.

