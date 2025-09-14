Сборная России может сыграть товарищеские матчи с клубами Единой лиги

Мужская сборная России по баскетболу может сыграть товарищеские матчи с клубами Единой лиги ВТБ в осенние окна. Об этом сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

«Мужская национальная команда играть против других сборных, по всей вероятности, не будет. Будут сборы для ближайшего резерва. Может быть, сыграют против какого-то из клубов — «Самара», МБА. Посмотрим, кто будет готов. А вот у женской национальной команды намечена игра с одной из очень крепких европейских стран. Уже начали работать над документами. Посмотрим, как всё получится», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, сборная России всё ещё отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Российская национальная команда не выступает на международных турнирах с 2022 года.