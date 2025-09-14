Турция — Германия: онлайн-трансляция финала Евробаскета-2025 начнётся в 21:00 мск

Сегодня состоится финальный матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Германии. Встреча пройдёт на стадионе «Сяоми Арена» в Риге (Латвия) и начнётся в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Германия. Ознакомиться с подробностями игры вы можете на странице встречи в Матч-центре.

Права на показ встреч Евробаскета-2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, что национальные команды Германии и Турции являются единственными сборными Евробаскета-2025, которые не потерпели ни одного поражения.