Баскетбол

Турция — Германия: онлайн-трансляция финала Евробаскета-2025 начнётся в 21:00 мск

Турция — Германия: онлайн-трансляция финала Евробаскета-2025 начнётся в 21:00 мск
Комментарии

Сегодня состоится финальный матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Германии. Встреча пройдёт на стадионе «Сяоми Арена» в Риге (Латвия) и начнётся в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Германия. Ознакомиться с подробностями игры вы можете на странице встречи в Матч-центре.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Не начался
Германия
Права на показ встреч Евробаскета-2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, что национальные команды Германии и Турции являются единственными сборными Евробаскета-2025, которые не потерпели ни одного поражения.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Всё, что нужно знать про финал Евробаскета-2025
