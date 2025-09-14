Сборная Греции победила команду Финляндии в матче за третье место Евробаскета-2025

В Риге (Латвия) завершился матч за третье место Евробаскета-2025, в котором встречались сборные Греции и Финляндии. Встреча закончилась победой сборной Греции со счётом 92:89.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 17 подборов и шести результативных передач. 20 очков и два подбора на свой счёт записал Тайлер Дорси.

В составе сборной Финляндии дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов оформил Лаури Маркканен. 18 очков и пять подборов записал на свой счёт Элиас Валтонен.

Напомним, в финале Евробаскета-2025 сыграют сборные Турции и Германии. Начало матча — в 21:00 мск.