Лаури Маркканен, ЧЕ-2025: статистика в матче Греция — Финляндия, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) завершился матч за третье место Евробаскета-2025, в котором встречались сборные Греции и Финляндии. Встреча закончилась победой сборной Греции со счётом 92:89.

28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», стал самым результативным игроком своей команды, оформив по итогам встречи дабл-дабл из 19 очков, 10 подборов и одной передачи. За 31.23 на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+5».

Для сборной Финляндии этот Евробаскет стал лучшим в истории, несмотря на поражение в матче за третье место.

Напомним, в финале Евробаскета-2025 сыграют сборные Турции и Германии. Начало матча запланировано на 21:00 мск.