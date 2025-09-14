Скидки
Главная Баскетбол Новости

Лаури Маркканен, ЧЕ-2025: статистика в матче Греция — Финляндия, очки, передачи, подборы

Лаури Маркканен, ЧЕ-2025: статистика в матче Греция — Финляндия, очки, передачи, подборы
Комментарии

В Риге (Латвия) завершился матч за третье место Евробаскета-2025, в котором встречались сборные Греции и Финляндии. Встреча закончилась победой сборной Греции со счётом 92:89.

ЧЕ-2025 (м) . За 3-е место
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Греция
Окончен
92 : 89
Финляндия
Греция: Адетокунбо - 30, Дорси - 20, Толиопулос - 15, Митоглу - 8, Слукас - 7, Калаицакис - 5, Папаниколау - 4, Адетокунбо - 3, Ларенцакис, Кацивелис, Самонтуров, Адетокунбо
Финляндия: Маркканен - 19, Валтонен - 18, Нкамхуа - 15, Янтунен - 13, Грандисон - 8, Литтл - 6, Салин - 5, Мууринен - 5, Мадсен, Маджуни, Густавсон, Сеппяля

28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», стал самым результативным игроком своей команды, оформив по итогам встречи дабл-дабл из 19 очков, 10 подборов и одной передачи. За 31.23 на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+5».

Для сборной Финляндии этот Евробаскет стал лучшим в истории, несмотря на поражение в матче за третье место.

Напомним, в финале Евробаскета-2025 сыграют сборные Турции и Германии. Начало матча запланировано на 21:00 мск.

