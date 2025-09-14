Яннис Адетокунбо, ЧЕ-2025: статистика в матче Греция — Финляндия, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) завершился матч за третье место Евробаскета-2025, в котором встречались сборные Греции и Финляндии. Встреча закончилась победой сборной Греции со счётом 92:89.

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер греческой национальной команды Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, стал самым результативным игроком своей команды, оформив по итогам встречи дабл-дабл из 30 очков, 17 подборов и шести передач. За 30.50 на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+4».

Напомним, в финале Евробаскета-2025 сыграют сборные Турции и Германии. Начало матча — в 21:00 мск.