В ФИБА раскрыли дату запуска лиги НБА-Европа

Президент ФИБА Хорхе Гарбахоса подтвердил, что европейская конференция Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) будет создана к 2027 году.

«Не хочу много говорить о проекте НБА-Европа, но, очевидно, мне придётся это сделать. Нелегко создать одну соревновательную площадку, причём большую, которую мы хотим создать. Так что на это потребуется время, но это произойдёт, поверьте мне.

Как и когда, посмотрим. Но это произойдёт, безусловно. Некоторые говорят о том, что лига начнёт действовать с 2027 года. Мистер Сильвер и мистер Загклис уже сообщили об этом. Я думаю, это хороший год, НБА работает над этим», — приводит слова Гарбахосы портал Basket News.