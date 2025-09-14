Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Безмерно счастлив». Адетокунбо отреагировал на бронзовые медали Евробаскета

«Безмерно счастлив». Адетокунбо отреагировал на бронзовые медали Евробаскета
Комментарии

Лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо высказался о завоевании бронзовых медалей Евробаскета-2025.

ЧЕ-2025 (м) . За 3-е место
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Греция
Окончен
92 : 89
Финляндия
Греция: Адетокунбо - 30, Дорси - 20, Толиопулос - 15, Митоглу - 8, Слукас - 7, Калаицакис - 5, Папаниколау - 4, Адетокунбо - 3, Ларенцакис, Кацивелис, Самонтуров, Адетокунбо
Финляндия: Маркканен - 19, Валтонен - 18, Нкамхуа - 15, Янтунен - 13, Грандисон - 8, Литтл - 6, Салин - 5, Мууринен - 5, Мадсен, Маджуни, Густавсон, Сеппяля

«Я безмерно счастлив за команду и за всю страну. Спустя 16 лет [как отметил тренер] нам удалось вновь добиться успеха. С первого дня на тренировочном сборе мы взяли на себя полную ответственность друг перед другом — каждый день, без исключений.

У всех нас была одна общая цель: бороться не за то, что нам якобы причитается, а за то, что мы способны заслужить. Ведь в жизни никто ничего не должен — всё нужно добывать своим трудом. И мы завоевали медаль», — сказал Яннис Адетокунбо в интервью после матча.

Напомним, в матче за третье место сборная Греции оказалась сильнее национальной команды Финляндии — 92:89.

Сейчас читают:
Евробаскет-2025 дарит незабываемые эмоции! Всё решил промах — неудачный и обидный. Видео
Евробаскет-2025 дарит незабываемые эмоции! Всё решил промах — неудачный и обидный. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android