«Безмерно счастлив». Адетокунбо отреагировал на бронзовые медали Евробаскета

Лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо высказался о завоевании бронзовых медалей Евробаскета-2025.

«Я безмерно счастлив за команду и за всю страну. Спустя 16 лет [как отметил тренер] нам удалось вновь добиться успеха. С первого дня на тренировочном сборе мы взяли на себя полную ответственность друг перед другом — каждый день, без исключений.

У всех нас была одна общая цель: бороться не за то, что нам якобы причитается, а за то, что мы способны заслужить. Ведь в жизни никто ничего не должен — всё нужно добывать своим трудом. И мы завоевали медаль», — сказал Яннис Адетокунбо в интервью после матча.

Напомним, в матче за третье место сборная Греции оказалась сильнее национальной команды Финляндии — 92:89.