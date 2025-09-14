Капитан сборной Финляндии: история финского баскетбола не завершается на поражении Греции

34-летний защитник национальной команды Финляндии Сасу Салин прокомментировал поражение своего коллектива в матче за третье место на чемпионате Европы — 2025 со сборной Греции. Встреча завершилась со счётом 92:89 в пользу греков.

«Я искренне горжусь нашей командой и тем, что являюсь её капитаном. Надеюсь, в будущем таких моментов станет ещё больше. История финского баскетбола не заканчивается на этом поражении.

Поздравляю Грецию с победой, сегодня они были немного лучше. Нечего добавить, быть капитаном такой команды — это огромное удовольствие. Вы можете видеть, как сильно это [поражение в матче за третье место] ранит нас, особенно ребят, которые играли в последние минуты. Мы были так близки к победе, но проиграли — это очень больно», — приводит слова Салина портал Basketball Sphere.