21:00 Мск
Баскетбол Новости

Капитан сборной Финляндии: история финского баскетбола не завершается на поражении Греции

Капитан сборной Финляндии: история финского баскетбола не завершается на поражении Греции
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний защитник национальной команды Финляндии Сасу Салин прокомментировал поражение своего коллектива в матче за третье место на чемпионате Европы — 2025 со сборной Греции. Встреча завершилась со счётом 92:89 в пользу греков.

ЧЕ-2025 (м) . За 3-е место
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Греция
Окончен
92 : 89
Финляндия
Греция: Адетокунбо - 30, Дорси - 20, Толиопулос - 15, Митоглу - 8, Слукас - 7, Калаицакис - 5, Папаниколау - 4, Адетокунбо - 3, Ларенцакис, Кацивелис, Самонтуров, Адетокунбо
Финляндия: Маркканен - 19, Валтонен - 18, Нкамхуа - 15, Янтунен - 13, Грандисон - 8, Литтл - 6, Салин - 5, Мууринен - 5, Мадсен, Маджуни, Густавсон, Сеппяля

«Я искренне горжусь нашей командой и тем, что являюсь её капитаном. Надеюсь, в будущем таких моментов станет ещё больше. История финского баскетбола не заканчивается на этом поражении.

Поздравляю Грецию с победой, сегодня они были немного лучше. Нечего добавить, быть капитаном такой команды — это огромное удовольствие. Вы можете видеть, как сильно это [поражение в матче за третье место] ранит нас, особенно ребят, которые играли в последние минуты. Мы были так близки к победе, но проиграли — это очень больно», — приводит слова Салина портал Basketball Sphere.

Новости. Баскетбол
Все новости

