Главная Баскетбол Новости

Турция – Германия, результат матча 14 сентября 2025, счет 83:88, финал ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Германии обыграла команду Турции и стала победителем Евробаскета-2025
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, в Риге (Латвия) состоялся финальный матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Германии. Встреча завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной. Таким образом, сборная Германии стала победителем Евробаскета-2025.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Германии стал 25-летний лёгкий форвард Исаак Бонга. Ему удалось набрать 20 очков, сделать пять подборов, отдать три передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе турецкой сборной стал 23-летний центровой Алперен Шенгюн. В ходе встречи он набрал 28 очков, сделал три подбора, отдал три передачи, а также совершил три блок-шота.

