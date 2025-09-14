Скидки
Турция — Германия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Франц Вагнер, Евробаскет-2025: статистика в матче Турция — Германия, очки, передачи

Комментарии

Завершился финальный матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Греции, по итогам которого победу одержала немецкая сборная со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16). Таким образом, представители Германии стали победителями Евробаскета-2025.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

В ходе данного матча 24-летний лидер немецкой сборной, выступающий на позиции форварда, Франц Вагнер смог набрать 18 очков, сделать восемь подборов, отдать две передачи, а также совершить два блок-шота при трёх потерях. Коэффициент полезности Вагнера за 33 минуты 11 секунд на паркете составил «+3».

Бронзовым призёром Евробаскета-2025 стала национальная команда Греции, которой удалось победить сборную Финляндии в матче за третье место.

