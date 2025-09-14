Франц Вагнер, Евробаскет-2025: статистика в матче Турция — Германия, очки, передачи

Завершился финальный матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Греции, по итогам которого победу одержала немецкая сборная со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16). Таким образом, представители Германии стали победителями Евробаскета-2025.

В ходе данного матча 24-летний лидер немецкой сборной, выступающий на позиции форварда, Франц Вагнер смог набрать 18 очков, сделать восемь подборов, отдать две передачи, а также совершить два блок-шота при трёх потерях. Коэффициент полезности Вагнера за 33 минуты 11 секунд на паркете составил «+3».

Бронзовым призёром Евробаскета-2025 стала национальная команда Греции, которой удалось победить сборную Финляндии в матче за третье место.