Алперен Шенгюн, Евробаскет-2025: статистика в матче Турция — Германия, очки, передачи

Завершился финальный матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Греции, по итогам которого победу одержала немецкая сборная со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16). Таким образом, представители Германии стали победителями Евробаскета-2025.

23-летний лидер национальной команды Турции Алперен Шенгюн, выступающий на позиции центрового, в ходе данной встречи набрал 28 очков, сделал три подбора, отдал три передачи, а также совершил три блок-шота. Коэффициент полезности Алперена за 30 минут 24 секунды составил «+3».

Бронзовым призёром Евробаскета-2025 стала национальная команда Греции, которой удалось победить сборную Финляндии в матче за третье место.