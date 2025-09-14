Скидки
Турция — Германия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

«Миннесота» одержала победу в первом матче плей-офф WNBA, россиянки появились на паркете

«Миннесота» одержала победу в первом матче плей-офф WNBA, россиянки появились на паркете
Сегодня, 14 сентября, состоялся первый матч первого раунда плей-офф женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Голден Стэйт Валькириз». Игра завершилась со счётом 101:72 в пользу команды хозяев.

В составе «Миннесоты» в матче приняли участие сразу две российские баскетболистки — Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу. Клюндикова провела на площадке четыре минуты, за которые отметилась одним подбором и двумя передачами. Косу за отведённые ей четыре минуты игрового времени результативными действиями не отметилась, а её показатель «плюс-минус» составил «-5».

Серии первого раунда плей-офф WNBA играются до трёх побед.

