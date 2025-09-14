Скидки
Исаак Бонга признан MVP финала Евробаскета-2025

25-летний лёгкий форвард национальной команды Германии Исаак Бонга был признан самым ценным игроком (MVP) финального матча чемпионата Европы — 2025 по баскетболу со сборной Турции, по итогам которого победу одержали немцы со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

В ходе встречи с представителями Турции Исааку удалось набрать 20 очков, сделать пять подборов, отдать три передачи, а также совершить один перехват и один блок-шот. Его коэффициент полезности за 24 минуты 22 секунды на паркете составил «+7».

Вне игр в составе сборной Германии Исаак выступает за сербский клуб «Партизан». Он также имеет опыт выступлений за такие команды, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Вашингтон Уизардс», «Бавария» и другие.

