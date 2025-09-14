Исаак Бонга признан MVP финала Евробаскета-2025

25-летний лёгкий форвард национальной команды Германии Исаак Бонга был признан самым ценным игроком (MVP) финального матча чемпионата Европы — 2025 по баскетболу со сборной Турции, по итогам которого победу одержали немцы со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).

В ходе встречи с представителями Турции Исааку удалось набрать 20 очков, сделать пять подборов, отдать три передачи, а также совершить один перехват и один блок-шот. Его коэффициент полезности за 24 минуты 22 секунды на паркете составил «+7».

Вне игр в составе сборной Германии Исаак выступает за сербский клуб «Партизан». Он также имеет опыт выступлений за такие команды, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Вашингтон Уизардс», «Бавария» и другие.