Германия во второй раз выиграла чемпионат Европы по баскетболу

Сегодня, 14 сентября, в Риге (Латвия) состоялся финальный матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Германии. Встреча завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной.

Немецкая команда выиграла второй Евробаскет за свою историю. Ранее Германия одерживала победу в 1993 году, обыграв в финале сборную России (71:70).

Помимо двух титулов, сборная Германии один раз становилась второй на чемпионатах Европы и один раз — третьей.

Что касается сборной Турции, то для них этот финал стал вторым в истории — впервые они становились финалистами в 2001 году на домашнем Евробаскете, где уступили сборной Югославии (69:78).