Турция — Германия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Германия во второй раз выиграла чемпионат Европы по баскетболу

Комментарии

Сегодня, 14 сентября, в Риге (Латвия) состоялся финальный матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Германии. Встреча завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

Немецкая команда выиграла второй Евробаскет за свою историю. Ранее Германия одерживала победу в 1993 году, обыграв в финале сборную России (71:70).

Помимо двух титулов, сборная Германии один раз становилась второй на чемпионатах Европы и один раз — третьей.

Что касается сборной Турции, то для них этот финал стал вторым в истории — впервые они становились финалистами в 2001 году на домашнем Евробаскете, где уступили сборной Югославии (69:78).

