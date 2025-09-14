Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Турция во второй раз стала серебряным призёром чемпионата Европы по баскетболу

Турция во второй раз стала серебряным призёром чемпионата Европы по баскетболу
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, в Риге (Латвия) состоялся финальный матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Германии. Встреча завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

Сборная Турции во второй раз в истории стала серебряным призёром чемпионата Европы. Впервые они становились финалистами в 2001 году на домашнем Евробаскете, где уступили сборной Югославии (69:78). До этого сборная Турции один раз становилась четвёртой — на чемпионате 1949 года.

Что касается немецкой сборной, то Германия выиграла второй Евробаскет за свою историю. Ранее немецкая команда одерживала победу в 1993 году, обыграв в финале сборную России (71:70).

Материалы по теме
Жаркий финал Евробаскета-2025. Онлайн!
Live
Жаркий финал Евробаскета-2025. Онлайн!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android