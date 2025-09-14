Турция во второй раз стала серебряным призёром чемпионата Европы по баскетболу

Сегодня, 14 сентября, в Риге (Латвия) состоялся финальный матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Германии. Встреча завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной.

Сборная Турции во второй раз в истории стала серебряным призёром чемпионата Европы. Впервые они становились финалистами в 2001 году на домашнем Евробаскете, где уступили сборной Югославии (69:78). До этого сборная Турции один раз становилась четвёртой — на чемпионате 1949 года.

Что касается немецкой сборной, то Германия выиграла второй Евробаскет за свою историю. Ранее немецкая команда одерживала победу в 1993 году, обыграв в финале сборную России (71:70).