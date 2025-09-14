Скидки
Баскетбол Новости

Германия выиграла второй подряд крупный турнир на уровне сборных, не считая Олимпиаду

Германия выиграла второй подряд крупный турнир на уровне сборных, не считая Олимпиаду
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, в Риге (Латвия) состоялся финальный матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Германии. Встреча завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

Таким образом, сборная Германии выиграла второй крупный турнир подряд, не считая Олимпийских игр — немецкая команда является действующим чемпионом мира. Тогда в финале сборная Германии обыграла команду Сербии.

Что касается Олимпийских игр в Париже, то по их итогам немецкая сборная заняла четвёртое место. Золотые медали Игр выиграла сборная США, победив в финале хозяев Олимпиады — команду Франции.

