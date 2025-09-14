Германия выиграла второй подряд крупный турнир на уровне сборных, не считая Олимпиаду

Сегодня, 14 сентября, в Риге (Латвия) состоялся финальный матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Германии. Встреча завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной.

Таким образом, сборная Германии выиграла второй крупный турнир подряд, не считая Олимпийских игр — немецкая команда является действующим чемпионом мира. Тогда в финале сборная Германии обыграла команду Сербии.

Что касается Олимпийских игр в Париже, то по их итогам немецкая сборная заняла четвёртое место. Золотые медали Игр выиграла сборная США, победив в финале хозяев Олимпиады — команду Франции.