Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деннис Шрёдер — MVP Евробаскета-2025

Деннис Шрёдер — MVP Евробаскета-2025
Комментарии

31-летний разыгрывающий защитник национальной команды Германии Деннис Шрёдер признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы — 2025 по баскетболу.

В ходе турнира Деннис принял участие в восьми встречах. В среднем за матч на Евробаскете-2025 немецкий игрок набирал 20,9 очка, делал 3,5 подбора, отдавал 6,6 передачи, а также совершал 0,8 перехвата при трёх потерях. Его показатель «плюс-минус» составил «+18,4».

Также отметим, что в финальном матче с национальной командой Турции (88:83) немецкий игрок оформил дабл-дабл — набрал 16 очков и отдал 12 результативных передач. Кроме того, Деннис отметился тремя подборами.

Материалы по теме
Евробаскет-2025 дарит незабываемые эмоции! Всё решил промах — неудачный и обидный. Видео
Евробаскет-2025 дарит незабываемые эмоции! Всё решил промах — неудачный и обидный. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android