Деннис Шрёдер — MVP Евробаскета-2025

31-летний разыгрывающий защитник национальной команды Германии Деннис Шрёдер признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы — 2025 по баскетболу.

В ходе турнира Деннис принял участие в восьми встречах. В среднем за матч на Евробаскете-2025 немецкий игрок набирал 20,9 очка, делал 3,5 подбора, отдавал 6,6 передачи, а также совершал 0,8 перехвата при трёх потерях. Его показатель «плюс-минус» составил «+18,4».

Также отметим, что в финальном матче с национальной командой Турции (88:83) немецкий игрок оформил дабл-дабл — набрал 16 очков и отдал 12 результативных передач. Кроме того, Деннис отметился тремя подборами.