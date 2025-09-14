Объявлена символическая пятёрка Евробаскета-2025
Поделиться
Сегодня, 14 сентября, в Риге (Латвия) состоялся финальный матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Германии. Встреча завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной.
ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер
По окончании финального матча организаторы турнира объявили символическую пятёрку чемпионата. В неё вошли Деннис Шрёдер (Германия), Лука Дончич (Словения), Франц Вагнер (Германия), Яннис Адетокунбо (Греция), Алперен Шенгюн (Турция).
Напомним, в матче за третье место чемпионата Европы встречались сборные Греции и Финляндии. По его итогам победителями вышли греческие баскетболисты — 92:89.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
00:41
-
00:12
- 14 сентября 2025
-
23:42
-
23:29
-
23:27
-
23:18
-
23:17
-
23:13
-
23:09
-
23:06
-
23:04
-
22:54
-
22:53
-
21:53
-
20:56
-
20:43
-
19:36
-
19:29
-
19:15
-
18:00
-
17:50
-
17:39
-
16:36
-
15:28
-
14:38
-
13:34
-
12:59
-
12:15
-
11:54
-
10:47
-
10:30
-
09:30
-
09:00
-
00:01
- 13 сентября 2025
-
23:44