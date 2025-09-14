Объявлена символическая пятёрка Евробаскета-2025

Сегодня, 14 сентября, в Риге (Латвия) состоялся финальный матч чемпионата Европы — 2025 по баскетболу между национальными командами Турции и Германии. Встреча завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной.

По окончании финального матча организаторы турнира объявили символическую пятёрку чемпионата. В неё вошли Деннис Шрёдер (Германия), Лука Дончич (Словения), Франц Вагнер (Германия), Яннис Адетокунбо (Греция), Алперен Шенгюн (Турция).

Напомним, в матче за третье место чемпионата Европы встречались сборные Греции и Финляндии. По его итогам победителями вышли греческие баскетболисты — 92:89.