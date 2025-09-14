Фото: сборная Германии получила кубок чемпионов Евробаскета-2025

Члены национальной команды Германии были награждены медалями как победители чемпионата Европы — 2025 по баскетболу, а также им был вручён кубок чемпионов. В финальном матче немцы обыграли сборную Турции со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).

Фото: ФИБА

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Германии стал 25-летний лёгкий форвард Исаак Бонга. Ему удалось набрать 20 очков, сделать пять подборов, отдать три передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе турецкой сборной стал 23-летний центровой Алперен Шенгюн. В ходе встречи он набрал 28 очков, сделал три подбора, отдал три передачи, а также совершил три блок-шота.