Эргин Атаман признан лучшим тренером Евробаскета-2025

Главный тренер национальной команды Турции Эргин Атаман признан лучшим тренером чемпионата Европы — 2025 по баскетболу. Его подопечным удалось победить в восьми матчах из девяти, уступив лишь в финальной игре сборной Германии со счётом 83:88.

Эргину 59 лет. Атаман возглавляет тренерский штаб сборной Турции с 2022 года, а греческого клуба «Панатинаикос» — с 2023 года. Является трёхкратным чемпионом Евролиги и однократным Еврокубка в качестве тренера. Эргин также работал на посту главного тренера в таких клубах, как «Анадолу Эфес», «Бешикташ», «Галатасарай», «Фортитудо», «Каршияка», «Монтеласки» и прочие.