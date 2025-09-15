Эргин Атаман признан лучшим тренером Евробаскета-2025
Поделиться
Главный тренер национальной команды Турции Эргин Атаман признан лучшим тренером чемпионата Европы — 2025 по баскетболу. Его подопечным удалось победить в восьми матчах из девяти, уступив лишь в финальной игре сборной Германии со счётом 83:88.
ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер
Эргину 59 лет. Атаман возглавляет тренерский штаб сборной Турции с 2022 года, а греческого клуба «Панатинаикос» — с 2023 года. Является трёхкратным чемпионом Евролиги и однократным Еврокубка в качестве тренера. Эргин также работал на посту главного тренера в таких клубах, как «Анадолу Эфес», «Бешикташ», «Галатасарай», «Фортитудо», «Каршияка», «Монтеласки» и прочие.
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
00:41
-
00:12
- 14 сентября 2025
-
23:42
-
23:29
-
23:27
-
23:18
-
23:17
-
23:13
-
23:09
-
23:06
-
23:04
-
22:54
-
22:53
-
21:53
-
20:56
-
20:43
-
19:36
-
19:29
-
19:15
-
18:00
-
17:50
-
17:39
-
16:36
-
15:28
-
14:38
-
13:34
-
12:59
-
12:15
-
11:54
-
10:47
-
10:30
-
09:30
-
09:00
-
00:01
- 13 сентября 2025
-
23:44