Лука Дончич набрал наибольшее количество очков по итогам Евробаскета

В воскресенье, 14 сентября, на «Арена Рига» в Латвии состоялись финальный матч и матч за третье место Евробаскета. Гонку бомбардиров по итогам чемпионата Европы выиграл 26-летний звёздный защитник сборной Словении Лука Дончич, который прекратил выступление на турнире после поражения в 1/4 финала во встрече с Германией (91:99).

На счету Дончича за семь проведённых матчей на турнире 243 очка. Лучшим показателем за игру на Евробаскете-2025 для него является результат в 42 очка. В среднем он набирал 34,7 очка.

Вторым по итогам чемпионата по набранным очкам стал форвард Финляндии и «Юты Джаз» Лаури Маркканен — 208 очков. Третье место по итогам турнира занял турецкий форвард Алперен Шенгюн — 194 очка.