Шрёдер стал лучшим ассистентом Евробаскета-2025

В воскресенье, 14 сентября, на «Арене Рига» в Латвии состоялись финальный матч и игра за третье место Евробаскета. По итогам заключительных матчей победителем гонки ассистентов турнира стал разыгрывающий защитник Германии и «Сакраменто Кингз» Деннис Шрёдер. Он по итогам турнира сделал 65 передач.

Второе место в списке лучших ассистентов занял 23-летний турецкий центровой Алперен Шенгюн. На его счету 59 передач.

Выбывший в четвертьфинале звёздный защитник Словении и «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич по итогам Евробаскета стал третьим в списке лучших ассистентов — 50. Дончич выбыл на стадии четвертьфинала турнира вместе со сборной. Напомним, Дончич стал лучшим скорером турнира.