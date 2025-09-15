Скидки
«Нет слов». Атаман – о поражении сборной Турции в финале Евробаскета

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман прокомментировал поражение команды в финале Евробаскета со сборной Германии (83:85).

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

«Думаю, что за эти три недели в Риге, на этом Евробаскете, я слишком много говорил на пресс-конференциях. Сейчас нет слов, нечего сказать, потому что мы очень расстроены поражением в матче, который контролировали, он был у нас в руках. Теперь турнир завершён, поздравляю сборную Германии с титулом», — приводит слова Атамана Basket News.

Сборная Турции во второй раз в истории стала серебряным призёром чемпионата Европы. Впервые они становились финалистами в 2001 году на домашнем Евробаскете, где уступили сборной Югославии (69:78).

