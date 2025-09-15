«Нет слов». Атаман – о поражении сборной Турции в финале Евробаскета

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман прокомментировал поражение команды в финале Евробаскета со сборной Германии (83:85).

«Думаю, что за эти три недели в Риге, на этом Евробаскете, я слишком много говорил на пресс-конференциях. Сейчас нет слов, нечего сказать, потому что мы очень расстроены поражением в матче, который контролировали, он был у нас в руках. Теперь турнир завершён, поздравляю сборную Германии с титулом», — приводит слова Атамана Basket News.

Сборная Турции во второй раз в истории стала серебряным призёром чемпионата Европы. Впервые они становились финалистами в 2001 году на домашнем Евробаскете, где уступили сборной Югославии (69:78).