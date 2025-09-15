Тренер сборной Германии прокомментировал победу своей команды в финале Евробаскета-2025

Немецкий тренер Алан Ибрагимагич оценил победу сборной Германии в финале Евробаскета-2025 с Турцией, который завершился со счётом 88:83.

«Из‑за неблагоприятных обстоятельств мне пришлось тренировать команду. Алекс Мумбру — главный тренер команды, и он её тренирует, но для меня большая честь быть её частью.

Я рад, как тренер молодёжных команд, борющийся за молодых игроков в Германии. У нас много талантливых игроков, и я надеюсь, что у них будет больше возможностей играть в нашей высшей лиге. В этом и заключается миссия Денниса Шрёдера и этого поколения — привлечь больше людей к баскетболу, повысить интерес к нему, чтобы Германия могла развиваться ещё лучше. Поэтому важно привнести что-то новое в страну, и я надеюсь, что на этот раз нам это удалось, и это проявится в будущем, — приводит слова Ибрагимагича Eurohoops.

Отметим, национальная команда Германии выиграла второй Евробаскет за свою историю. Ранее Германия одерживала победу в 1993 году. Кроме того, сборная Германии выиграла второй крупный турнир подряд, не считая Олимпийских игр — немецкая команда является действующим чемпионом мира.