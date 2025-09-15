Скидки
Главная Баскетбол Новости

Тренер сборной Германии прокомментировал победу своей команды в финале Евробаскета-2025

Тренер сборной Германии прокомментировал победу своей команды в финале Евробаскета-2025
Немецкий тренер Алан Ибрагимагич оценил победу сборной Германии в финале Евробаскета-2025 с Турцией, который завершился со счётом 88:83.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

«Из‑за неблагоприятных обстоятельств мне пришлось тренировать команду. Алекс Мумбру — главный тренер команды, и он её тренирует, но для меня большая честь быть её частью.

Я рад, как тренер молодёжных команд, борющийся за молодых игроков в Германии. У нас много талантливых игроков, и я надеюсь, что у них будет больше возможностей играть в нашей высшей лиге. В этом и заключается миссия Денниса Шрёдера и этого поколения — привлечь больше людей к баскетболу, повысить интерес к нему, чтобы Германия могла развиваться ещё лучше. Поэтому важно привнести что-то новое в страну, и я надеюсь, что на этот раз нам это удалось, и это проявится в будущем, — приводит слова Ибрагимагича Eurohoops.

Отметим, национальная команда Германии выиграла второй Евробаскет за свою историю. Ранее Германия одерживала победу в 1993 году. Кроме того, сборная Германии выиграла второй крупный турнир подряд, не считая Олимпийских игр — немецкая команда является действующим чемпионом мира.

