Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шрёдер после победы Германии на Евробаскете рассказал, сколько планирует играть за сборную

Шрёдер после победы Германии на Евробаскете рассказал, сколько планирует играть за сборную
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний разыгрывающий защитник национальной команды Германии Деннис Шрёдер прокомментировал победу команды в финале Евробаскета. В решающем матче турнира команда обыграла сборную Турции (88:83).

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

«Мы хотим сохранить этот уровень и выигрывать новые трофеи. Это особенная команда. Всё как школьная поездка: все любят приезжать и играть. Два больших трофея одновременно — это потрясающе. Мы настоящая команда, лучшая, с какой я когда-либо играл. Отличные ребята, сильные личности. Невозможно желать чего-то большего. Мы никогда не прячемся в ключевые моменты. Не только я, а вся команда. И это действительно важно. Представлять Германию — это честь. Я хочу делать это до 40 лет», — приводит слова Шрёдера официальный сайт ФИБА.

Деннис Шрёдер признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы.

Сборная Германии выиграла второй крупный турнир подряд, не считая Олимпийских игр — немецкая команда является действующим чемпионом мира.

Материалы по теме
Слёзы, яркая концовка и хладнокровие MVP. Германия — чемпион Евробаскета-2025!
Слёзы, яркая концовка и хладнокровие MVP. Германия — чемпион Евробаскета-2025!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android