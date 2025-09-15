Шрёдер после победы Германии на Евробаскете рассказал, сколько планирует играть за сборную

31-летний разыгрывающий защитник национальной команды Германии Деннис Шрёдер прокомментировал победу команды в финале Евробаскета. В решающем матче турнира команда обыграла сборную Турции (88:83).

«Мы хотим сохранить этот уровень и выигрывать новые трофеи. Это особенная команда. Всё как школьная поездка: все любят приезжать и играть. Два больших трофея одновременно — это потрясающе. Мы настоящая команда, лучшая, с какой я когда-либо играл. Отличные ребята, сильные личности. Невозможно желать чего-то большего. Мы никогда не прячемся в ключевые моменты. Не только я, а вся команда. И это действительно важно. Представлять Германию — это честь. Я хочу делать это до 40 лет», — приводит слова Шрёдера официальный сайт ФИБА.

Деннис Шрёдер признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы.

Сборная Германии выиграла второй крупный турнир подряд, не считая Олимпийских игр — немецкая команда является действующим чемпионом мира.