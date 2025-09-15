Деннис Шрёдер повторил достижение Сергея Белова после победы на Евробаскете

31-летний разыгрывающий защитник национальной команды Германии Деннис Шрёдер вошёл в число семи баскетболистов в истории, которые становились самыми ценными игроками и чемпионата Европы, и чемпионата мира, сообщает HoopsHype на личной странице в социальной сети X.

Ранее это удавалось Дражену Далипагичу, Дражену Петровичу, Тони Кукочу, Дирку Новицки, Пау Газолю и защитнику сборной СССР Сергею Белову, который был признан MVP чемпионата Европы‑1969 и чемпионата мира‑1970.

Шрёдер в составе сборной Германии стал победителем Евробаскета-2025, обыграв в финале сборную Турции со счётом 88:83. В 2023 году Шрёдер был признан MVP мирового первенства, где Германия также завоевала золото, обыграв в финале сборную Сербии.