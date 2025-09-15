Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деннис Шрёдер повторил достижение Сергея Белова после победы на Евробаскете

Деннис Шрёдер повторил достижение Сергея Белова после победы на Евробаскете
Комментарии

31-летний разыгрывающий защитник национальной команды Германии Деннис Шрёдер вошёл в число семи баскетболистов в истории, которые становились самыми ценными игроками и чемпионата Европы, и чемпионата мира, сообщает HoopsHype на личной странице в социальной сети X.

Ранее это удавалось Дражену Далипагичу, Дражену Петровичу, Тони Кукочу, Дирку Новицки, Пау Газолю и защитнику сборной СССР Сергею Белову, который был признан MVP чемпионата Европы‑1969 и чемпионата мира‑1970.

Шрёдер в составе сборной Германии стал победителем Евробаскета-2025, обыграв в финале сборную Турции со счётом 88:83. В 2023 году Шрёдер был признан MVP мирового первенства, где Германия также завоевала золото, обыграв в финале сборную Сербии.

Материалы по теме
Слёзы, яркая концовка и хладнокровие MVP. Германия — чемпион Евробаскета-2025!
Слёзы, яркая концовка и хладнокровие MVP. Германия — чемпион Евробаскета-2025!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android