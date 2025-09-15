Германия выиграла Евробаскет-2025, «Барса» разгромила «Валенсию» 6:0. Главное к утру
Сборная Германии обыграла команду Турции (88:83) и стала победителем Евробаскета-2025, «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 6:0 в матче 4-го тура Ла Лиги, московский ЦСКА потерпел поражение от «Ростова» (0:1) на выезде в матче 8-го тура Мир РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Германии обыграла команду Турции и стала победителем Евробаскета-2025.
- «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 6:0 в матче Ла Лиги.
- ЦСКА проиграл «Ростову» и потерпел первое поражение в этом сезоне РПЛ.
- Дебютный гол 40-летнего Модрича принёс «Милану» победу над «Болоньей» в Серии А.
- Лука Модрич побил рекорд чемпионата Италии, который держался 64 года.
- «Ростов» прервал серию ЦСКА без поражений в РПЛ из 21 матча.
- «Вашингтон» отстранил от работы тренера команды. НХЛ проводит расследование.
- Конор Макгрегор объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Ирландии.
- Хромачёва и Меликар-Мартинес стали чемпионками турнира WTA-500 в Гвадалахаре.
- «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в АПЛ по очкам с момента назначения Аморима.
- Йонас Вингегор стал победителем генеральной классификации «Вуэльты Испании» — 2025.
