15 сентября главные новости спорта, баскетбол, футбол, теннис, Евробаскет-2025, РПЛ, Ла Лига, АПЛ, велоспорт, UFC

Германия выиграла Евробаскет-2025, «Барса» разгромила «Валенсию» 6:0. Главное к утру
Комментарии

Сборная Германии обыграла команду Турции (88:83) и стала победителем Евробаскета-2025, «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 6:0 в матче 4-го тура Ла Лиги, московский ЦСКА потерпел поражение от «Ростова» (0:1) на выезде в матче 8-го тура Мир РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Германии обыграла команду Турции и стала победителем Евробаскета-2025.
  2. «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 6:0 в матче Ла Лиги.
  3. ЦСКА проиграл «Ростову» и потерпел первое поражение в этом сезоне РПЛ.
  4. Дебютный гол 40-летнего Модрича принёс «Милану» победу над «Болоньей» в Серии А.
  5. Лука Модрич побил рекорд чемпионата Италии, который держался 64 года.
  6. «Ростов» прервал серию ЦСКА без поражений в РПЛ из 21 матча.
  7. «Вашингтон» отстранил от работы тренера команды. НХЛ проводит расследование.
  8. Конор Макгрегор объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Ирландии.
  9. Хромачёва и Меликар-Мартинес стали чемпионками турнира WTA-500 в Гвадалахаре.
  10. «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в АПЛ по очкам с момента назначения Аморима.
  11. Йонас Вингегор стал победителем генеральной классификации «Вуэльты Испании» — 2025.
