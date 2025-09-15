Германия выиграла Евробаскет-2025, «Барса» разгромила «Валенсию» 6:0. Главное к утру

Сборная Германии обыграла команду Турции (88:83) и стала победителем Евробаскета-2025, «Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 6:0 в матче 4-го тура Ла Лиги, московский ЦСКА потерпел поражение от «Ростова» (0:1) на выезде в матче 8-го тура Мир РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».