Франц Вагнер надел джерси с именем брата Морица, который пропустил Евробаскет-2025

Франц Вагнер надел джерси с именем брата Морица, который пропустил Евробаскет-2025
24-летний лидер немецкой сборной, выступающий на позиции форварда, Франц Вагнер во время официального награждения надел джерси с именем брата Морица, который пропустил чемпионат Европы — 2025 по баскетболу из-за травмы передней крестообразной связки левого колена.

Фото: Christina Pahnke — sampics/Getty Images

Сборная Германии в финальном матче сыграла с национальной командой Турции. Встреча завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немцев. По ходу данного матча Франц Вагнер смог набрать 18 очков, сделать восемь подборов, отдать две передачи, а также совершить два блок-шота при трёх потерях. Коэффициент полезности Вагнера за 33 минуты 11 секунд на паркете составил «+3».

