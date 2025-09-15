Скидки
Никола Йокич и экс-игрок «Зенита» — во второй символической пятёрке Евробаскета-2025

Никола Йокич и экс-игрок «Зенита» — во второй символической пятёрке Евробаскета-2025
Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) опубликовала состав второй символической пятёрки по итогам чемпионата Европы — 2025 по баскетболу.

Вторая символическая пятёрка Евробаскета-2025

1. Джордан Лойд (сборная Польши).
2. Джеди Осман (сборная Турции).
3. Дени Авдия (сборная Израиля).
4. Лаури Маркканен (сборная Финляндии).
5. Никола Йокич (сборная Сербии).

В финальном матче чемпионата Европы — 2025 по баскетболу встретились национальные команды Турции и Германии. Игра завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной. А в матче за третье место чемпионата Европы встречались сборные Греции и Финляндии. По его итогам победителями вышли греческие баскетболисты со счётом 92:89.

Примечательно, что в символическую пятёрку вошёл и Джордан Лойд, который в сезоне-2021/2022 играл за санкт-петербургский «Зенит».

