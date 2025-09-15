Скидки
Баскетбол

Микка Мууринен признан лучшим молодым игроком Евробаскета-2025

Микка Мууринен признан лучшим молодым игроком Евробаскета-2025
Комментарии

18-летний форвард национальной команды Финляндии Микка Мууринен признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы — 2025 по баскетболу. Отметим, что Микка стал первым в истории Евробаскета обладателем подобной награды. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА).

«Мууринен придал финнам мощный импульс, особенно благодаря одним из самых захватывающих данков в турнире», — сказано в пресс-релизе ФИБА.

В ходе чемпионата Европы — 2025 Микка принял участие в восьми встречах. В среднем за игру Мууринен набирал 6,6 очка, делал 1,9 подбора, а также совершал 0,4 перехвата. Средний коэффициент полезности финского баскетболиста на паркете составил «0».

Комментарии
