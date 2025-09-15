Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Исаак Бонга — лучший защитник Евробаскета-2025

Исаак Бонга — лучший защитник Евробаскета-2025
Комментарии

25-летний лёгкий форвард национальной команды Германии Исаак Бонга признан лучшим защитником чемпионата Европы — 2025 по баскетболу, став первым обладателем подобной награды. Об этом информирует ФИБА.

Вне игр в составе сборной Германии Исаак выступает за сербский клуб «Партизан». Он также имеет опыт выступлений за такие команды, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Вашингтон Уизардс», «Бавария» и другие.

В финальном матче чемпионата Европы — 2025 по баскетболу встретились национальные команды Турции и Германии. Игра завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной.

А в матче за третье место чемпионата Европы встречались сборные Греции и Финляндии. По его итогам победителями вышли греческие баскетболисты со счётом 92:89.

Сейчас читают:
Что мы узнали из Евробаскета-2025. Самое главное и интересное
Что мы узнали из Евробаскета-2025. Самое главное и интересное
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android