Исаак Бонга — лучший защитник Евробаскета-2025

25-летний лёгкий форвард национальной команды Германии Исаак Бонга признан лучшим защитником чемпионата Европы — 2025 по баскетболу, став первым обладателем подобной награды. Об этом информирует ФИБА.

Вне игр в составе сборной Германии Исаак выступает за сербский клуб «Партизан». Он также имеет опыт выступлений за такие команды, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Вашингтон Уизардс», «Бавария» и другие.

В финальном матче чемпионата Европы — 2025 по баскетболу встретились национальные команды Турции и Германии. Игра завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной.

А в матче за третье место чемпионата Европы встречались сборные Греции и Финляндии. По его итогам победителями вышли греческие баскетболисты со счётом 92:89.