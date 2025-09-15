Деннис Шрёдер объяснил, в чём разница между наследием Дирка Новицки и его собственным

32-летний разыгрывающий защитник национальной команды Германии Деннис Шрёдер объяснил, в чём разница между его наследием и легендарным соотечественником Дирком Новицки.

«Я — Деннис Шрёдер, у каждого есть своё наследие», — приводит слова Шрёдера пресс-служба ФИБА.

В ходе Евробаскета-2025 Деннис принял участие в восьми встречах. В среднем за матч немецкий игрок набирал 20,3 очка, делал 3,4 подбора, отдавал 7,2 передачи, а также совершал 0,8 перехвата при 3,3 потери. Его показатель «плюс-минус» составил «+15,6».

Также отметим, что в финальном матче Евробаскета-2025 с национальной командой Турции (88:83) немецкий игрок оформил дабл-дабл — набрал 16 очков и отдал 12 результативных передач.