Баскетбол

Адетокунбо опубликовал фото с братьями в раздевалке после завоевания бронзы на ЧЕ-2025

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер греческой национальной команды Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, опубликовал фото с братьями Костасом и Таннасисом, которые также являются членами сборной, в раздевалке после завоевания бронзы в матче с представителями Финляндии (92:89) на Евробаскете-2025.

ЧЕ-2025 (м) . 1/2 финала
12 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Греция
Окончен
68 : 94
Турция
Греция: Слукас - 15, Адетокунбо - 12, Калаицакис - 11, Дорси - 9, Адетокунбо - 6, Адетокунбо - 4, Ларенцакис - 3, Самонтуров - 3, Митоглу - 3, Папаниколау - 2, Толиопулос, Кацивелис
Турция: Османи - 28, Осман - 17, Шенгюн - 15, Ларкин - 14, Хазер - 7, Коркмаз - 7, Битим - 6, Шанлы, Бона, Йылмаз, Сипахи, Юртсевен

Фото: Из личного архива Адетокунбо

В финальном матче чемпионата Европы — 2025 по баскетболу встретились национальные команды Турции и Германии. Игра завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной. Самым ценным игроком (MVP) Евробаскета-2025 был признан игрок национальной команды Германии Деннис Шрёдер.

