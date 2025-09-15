Адетокунбо опубликовал фото с братьями в раздевалке после завоевания бронзы на ЧЕ-2025

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер греческой национальной команды Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, опубликовал фото с братьями Костасом и Таннасисом, которые также являются членами сборной, в раздевалке после завоевания бронзы в матче с представителями Финляндии (92:89) на Евробаскете-2025.

Фото: Из личного архива Адетокунбо

В финальном матче чемпионата Европы — 2025 по баскетболу встретились национальные команды Турции и Германии. Игра завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной. Самым ценным игроком (MVP) Евробаскета-2025 был признан игрок национальной команды Германии Деннис Шрёдер.