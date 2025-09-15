Скидки
Дирк Новицки в двух словах отреагировал на признание Денниса Шрёдера MVP Евробаскета-2025

Комментарии

47-летний член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе техасского клуба «Даллас Маверикс» немец Дирк Новицки кратко отреагировал на признание 32-летнего разыгрывающего защитника национальной команды Германии Денниса Шрёдера Самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы — 2025 по баскетболу.

«Повелитель Европы!!!» — написал Новицки на своей странице в социальной сети Х.

В ходе Евробаскета-2025 Деннис принял участие в восьми встречах. В среднем за матч немецкий игрок набирал 20,3 очка, делал 3,4 подбора, отдавал 7,2 передачи, а также совершал 0,8 перехвата при 3,3 потери. Его показатель «плюс-минус» составил «+15,6».

