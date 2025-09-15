Двукратный победитель ЛЧ Мюллер поздравил сборную Германии с победой в Евробаскете-2025

Двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, а также полузащитник футбольного клуба «Ванкувер Уайткэпс» немец Томас Мюллер поздравил национальную команду Германии с победой в чемпионате Европы — 2025 по баскетболу

«Чемпионы мира и Европы!!! Потрясающе! Поздравляю сборную Германии», — написал Мюллер на своей странице в социальной сети Х.

Немцы в финальном матче чемпионата Европы — 2025 по баскетболу встретились с национальной командой Турции. Игра завершилась со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в пользу немецкой сборной, а бронзу завоевали представители Греции. Самым ценным игроком (MVP) Евробаскета-2025 был признан игрок национальной команды Германии Деннис Шрёдер.