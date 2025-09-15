Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деннис Шрёдер сравнил себя с Яннисом Адетокунбо на уровне международных турниров

Деннис Шрёдер сравнил себя с Яннисом Адетокунбо на уровне международных турниров
Аудио-версия:
Комментарии

32-летний разыгрывающий защитник национальной команды Германии Деннис Шрёдер высказался в адрес 30-летнего чемпиона НБА, а также лидера сборной Греции Янниса Адетокунбо.

«Вы знаете, я представляю Германию, а он — Грецию. Яннис в этом году тоже получил свою первую медаль, будучи членом команды Греции. Я к нему испытываю только уважение. У него есть четверо прекрасных детей, жена и братья, которые всегда с ним.

Мы делаем одно и то же [на международном уровне], но то, что делает Яннис в НБА, немного на другом уровне. Он — один из лучших игроков в мире. И да, просто здорово, что он подошёл ко мне [после окончания финального матча с Турцией], проявил настоящее спортивное благородство. Мне это нравится», — приводит слова Шрёдера портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо в слезах — как Греция прервала 16-летнее ожидание медалей Евробаскета
Яннис Адетокунбо в слезах — как Греция прервала 16-летнее ожидание медалей Евробаскета
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android