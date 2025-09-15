Скидки
В «Анадолу Эфес» сообщили о подписании экс-игрока НБА

Пресс-служба турецкого клуба «Анадолу Эфес» сообщила о переходе 24-летнего центрового, представляющего Багамы, Кая Джонса из команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс».

Кай в минувшем сезоне принял участие в 40 матчах. В среднем за встречу Джонс набирал пять очков, делал 3,1 подбора, отдавал 0,6 передачи, а также совершал 0,4 перехвата и 0,6 блок-шота.

Багамский центровой выступает на профессиональном уровне с 2021 года. Тогда он был выбран на драфте НБА клубом «Нью-Йорк Никс» под 19-м номером, после чего его сразу же обменяли в «Шарлотт Хорнетс». А в 2024 году Джонс перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс».

