Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шенгюн: баскетбол в Турции продолжит развитие. Мы сможем достичь ещё больших высот

Шенгюн: баскетбол в Турции продолжит развитие. Мы сможем достичь ещё больших высот
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний лидер и центровой национальной команды Турции Алперен Шенгюн выступил с заявлением по итогам игры за турецкую сборную на Евробаскете-2025.

«Сложно описать ту гордость, которая переполняет моё сердце. В каждой схватке, на каждой тренировке, каждую минуту я испытывал радость от того, что снова представляю Турцию.

Я безмерно благодарен нашим гражданам, которые следили и поддерживали нас, моим товарищам по команде и моей семье. Мы не смогли завоевать золото сейчас, но самое ценное, что мы получили, — это поддержку со стороны каждого жителя нашей страны.

Отныне я буду играть в каждом матче и турнире с той же страстью и решимостью, а также с ещё большей верой в успех. Баскетбол в Турции будет продолжать развиваться. Я верю, что вместе мы сможем достичь ещё больших высот. С этой верой я буду выходить на площадку, чтобы играть каждый матч и турнир с полной «самоотдачей», — приводит слова Шенгюна аккаунт Sports Digutale в социальной сети X.

Материалы по теме
«Это малыш Йокич». Перкинс включил Шенгюна в топ-5 лучших центровых НБА в данный момент
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android