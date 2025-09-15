Шенгюн: баскетбол в Турции продолжит развитие. Мы сможем достичь ещё больших высот

23-летний лидер и центровой национальной команды Турции Алперен Шенгюн выступил с заявлением по итогам игры за турецкую сборную на Евробаскете-2025.

«Сложно описать ту гордость, которая переполняет моё сердце. В каждой схватке, на каждой тренировке, каждую минуту я испытывал радость от того, что снова представляю Турцию.

Я безмерно благодарен нашим гражданам, которые следили и поддерживали нас, моим товарищам по команде и моей семье. Мы не смогли завоевать золото сейчас, но самое ценное, что мы получили, — это поддержку со стороны каждого жителя нашей страны.

Отныне я буду играть в каждом матче и турнире с той же страстью и решимостью, а также с ещё большей верой в успех. Баскетбол в Турции будет продолжать развиваться. Я верю, что вместе мы сможем достичь ещё больших высот. С этой верой я буду выходить на площадку, чтобы играть каждый матч и турнир с полной «самоотдачей», — приводит слова Шенгюна аккаунт Sports Digutale в социальной сети X.