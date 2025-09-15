Илья Швед перешёл в МБА-МАИ

15-летний российский форвард Илья Швед перешёл в баскетбольный клуб МБА-МАИ. Об этом информирует пресс-служба команды.

Фото: БК «Гродно-93»

В минувшем сезоне Илья в составе ОСП СДЮШОР № 7 БК «Принеманье-1» стал победителем первого дивизиона ДЮБЛ среди юношей 2009-2010 года рождения. При этом он стал самым результативным игроком «Финала четырёх». Кроме того, Швед принял участие в 10 играх за «Гродно-93 ГрГУ» в чемпионате Беларуси. Илья в составе команды «Гродно» принимал участие в Молодежной лиге ЕКЛ 3×3.

В сезоне-2024/2025 Швед сыграл в международном турнире «Кубок Победы», который проводила Единая лига. В пяти матчах турнира он в среднем набирал 26,4 очка и делал 19,8 подбора.