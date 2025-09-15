Эргин Атаман: глубоко опечален нашим поражением. Но мы вернули туркам любовь к баскетболу

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман заявил, что расстроен поражением своих подопечных в финальном матче чемпионата Европы — 2025 со сборной Германией (83:88).

«Мы хотим выразить благодарность турецкому народу, который с каждым днём проявлял к нам всё больше поддержки на протяжении всего чемпионата. Эти молодые люди, эти дети, с полной самоотдачей и большими амбициями представляли турецкий флаг перед всем миром до последнего мгновения. Мы гордимся, но лично я глубоко опечален, поскольку всегда мечтал привести нашу сборную к чемпионству. Мы проиграли в последней встрече, но вернули турецкому народу любовь к баскетболу», — приводит слова Атамана аккаунт Sports Digutale в социальной сети X.