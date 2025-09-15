Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эргин Атаман: глубоко опечален нашим поражением. Но мы вернули туркам любовь к баскетболу

Эргин Атаман: глубоко опечален нашим поражением. Но мы вернули туркам любовь к баскетболу
Комментарии

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман заявил, что расстроен поражением своих подопечных в финальном матче чемпионата Европы — 2025 со сборной Германией (83:88).

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

«Мы хотим выразить благодарность турецкому народу, который с каждым днём проявлял к нам всё больше поддержки на протяжении всего чемпионата. Эти молодые люди, эти дети, с полной самоотдачей и большими амбициями представляли турецкий флаг перед всем миром до последнего мгновения. Мы гордимся, но лично я глубоко опечален, поскольку всегда мечтал привести нашу сборную к чемпионству. Мы проиграли в последней встрече, но вернули турецкому народу любовь к баскетболу», — приводит слова Атамана аккаунт Sports Digutale в социальной сети X.

Материалы по теме
Что мы узнали из Евробаскета-2025. Самое главное и интересное
Что мы узнали из Евробаскета-2025. Самое главное и интересное
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android